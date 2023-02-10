Kırsal kalkınma yatırımları başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na (KKYDP) başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre KKYDP, kırsaldaki üretici gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla 2006 yılından beri yürütülüyor.

Program kapsamında, teknoloji içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projeler destekleniyor.

Program için daha önce 10 Şubat olarak açıklanan son başvuru tarihi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatıldı.

Başvuru süresi, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Mayıs, diğer illerde ise 28 Şubat 2023'te sona erecek.