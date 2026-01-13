Kırsal kalkınmada en fazla destek alan şehirler belli oldu

Türkiye genelinde kırsal kalkınmayı canlandırmayı hedefleyen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde sağlanan hibe desteklerinden en yüksek payı alan şehirler netleşti.

IPARD-III döneminde 2025 yılı için 188 milyon euro bütçeli 5 yeni çağrı dahil olmak üzere toplam 439 milyon euroluk 10 çağrı ilana çıktı. Bu süreçte 1806 proje 11,7 milyar lira hibe almaya hak kazanırken, 1764 proje ile sözleşmeler imzalandı.

Hibe desteklerinde zirve Şanlıurfa’nın

Hibe desteklerinin coğrafi dağılımına bakıldığında Şanlıurfa 404 milyon 896 bin 677 lira ile listenin başında yer aldı. Şanlıurfa'yı sırasıyla 244 milyon 925 bin 303 lirayla Afyonkarahisar, 234 milyon 923 bin 714 lirayla Bursa, 230 milyon 201 bin 152 lirayla Nevşehir ve 228 milyon 316 bin 60 lirayla Kahramanmaraş izledi.

Sektörel bazda ise 1 milyar 276 milyon 976 bin 375 lira ile "meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması" en çok hibe alan alan oldu.

Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler 1 milyar 203 milyon 660 bin 882 lira ile ikinci sırada bulunurken, bitkisel üretim çeşitliliği ve kırsal turizm faaliyetleri de önemli destek tutarlarına ulaştı.