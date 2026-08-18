  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı
Takip Et

Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı
Takip Et

Kırşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 3 bin 26,46 hektar ile 3 bin 426,15 hektar arasında değişen sahalar için muhammen bedeller 981 bin 748 lira 52 kuruş ila 1 milyon 111 bin 403 lira 32 kuruş, geçici teminat tutarları ise 29 bin 452 lira 52 kuruş ila 33 bin 342 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 3 Eylül saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı taşıdıOrta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı taşıdıEnerji
Ferrari'nin ilk elektrikli aracı 40 milyon dolara alıcı bulduFerrari'nin ilk elektrikli aracı 40 milyon dolara alıcı bulduŞirket Haberleri
Ons altın 4.400 doların altına geriledi: Gözler Fed tutanaklarındaOns altın 4.400 doların altına geriledi: Gözler Fed tutanaklarındaEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 18 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi