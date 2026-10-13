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Kırşehir’de ekmeğe zam geldi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, şehir genelinde satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 15 TL’ye yükseltildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Kırşehir’de ekmeğe zam geldi
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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 12 TL’den 15 TL’ye yükseltildi. 

Birlik tarafından yapılan basın açıklamasında, ekmek fiyat tarifesinin ilgili meslek odasının müracaatı üzerine, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri istikametinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, kentte bugüne kadar uygulanan 12 TL’lik ekmek fiyatının ülkenin en düşük fiyatları arasında yer aldığı, güncelleme sonrasında da Kırşehir’in ekmek fiyatlarının en uygun olduğu ilk 25 il arasında bulunduğu belirtildi.

Un, maya, enerji, işçilik, kira ve diğer üretim giderlerindeki artışlar nedeniyle fiyat güncellemesinin zorunlu hale geldiği ifade edilen açıklamada; karar alınırken vatandaşların alım gücü ve aile bütçelerinin de gözetildiği kaydedildi.

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