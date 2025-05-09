Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Kırşehir İl Özel Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesindeki bir alanda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilmek suretiyle aramaya açılacak.

İhale muhammen bedeli 1 milyon 200 bin 30 lira 24 kuruş ve geçici teminat bedeli 36 bin lira 91 kuruş olan sahanın ihalesi, 29 Mayıs'ta Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.