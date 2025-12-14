Kırşehir'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Kırşehir İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yer alan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 665 bin 222 lira 72 kuruş, geçici teminat bedeli ise 19 bin 956 lira 68 kuruş olarak belirlenen 2 bin 573,72 hektarlık sahanın ihalesi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Şartname ve ekleri, Kırşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğünden 30 bin lira karşılığında temin edilebilecek veya ücretsiz olarak görülebilecek.