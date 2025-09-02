Kırşehir'de okul servis ücretleri belli oldu!

Kırşehir'de yeni eğitim öğretim dönemi okul servis ücretleri belli oldu.Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, güncellenen fiyatların belirlenmesinde birçok etkenin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Tekin, "Güncelleme yapılırken hem velilerin ekonomik durumu hem de çevre illerdeki servis ücretleri dikkate alındı. Ancak artan maliyetler bakım ve yedek parça maliyetleri ve servislerde eğitici personel bulundurma zorunluluğu nedeniyle fiyatlara zam yapılması kaçınılmaz hale geldi" dedi.

"Esnafı ve velileri mağdur etmek istemiyoruz"

Yeni ücret tarifesinin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olacağı belirtilirken, velilerin de ekonomik durumlarının göz önüne alındığını açıklayan Tekin şunları kaydetti:

"Fiyatlar güncellendi. Esnafı ve velileri mağdur etmek istemiyoruz. Servisçiler eksiklerini tamamladı. Kimseyi üzmemeye çalıştık. Durumları iyi olmayan veliler içinde elimizden gelen destekleri sağlayacağız."