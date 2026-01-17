Kırşehir'in merkez ilçesindeki alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in merkez ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki alan, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki alanın da "Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ek alanı olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.