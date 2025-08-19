Kırtasiye fiyatları cep yakıyor: Fabrikada 90 lira olan defter kırtasiyede 649 lira!

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca veli okul alışverişi telaşına girdi. Ancak bazı kırtasiyelerin ve büyük mağazaların koyduğu fiyatlar hem velileri hem de sektör çalışanlarını şaşkına çeviriyor.

Show Haber'in haberine göre, okul malzemeleri arasında en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen defterlerdeki fiyat farkı görenleri hayrete düşürüyor. Fabrikada 90 liraya üretilen bir defterin, bazı kırtasiyelerde 649 liraya kadar satıldığı ortaya çıktı.

Üretici ile perakendeci arasında uçurum

Sektör temsilcileri bu duruma tepki göstererek, "Bu fiyatlar tam bir vicdan meselesi. Velilerin sırtından bu kadar yüksek kârlar elde etmek kabul edilemez. Üretici ile perakendeci arasındaki bu uçurum, tüketiciyi mağdur ediyor" açıklamasını yaptı.

Veliler ise okul alışverişinin aile bütçesine ciddi bir yük getirdiğini belirterek, yetkililerden denetim ve fiyat kontrolü talep ediyor.

"Kilitli günlük adıyla satılan defter tam 999 lira!"

Kilitli günlük adıyla satılan başka bir defter ise tam 999 lira 90 kuruşa satılıyor. Fabrikadaki üreticiye "Kilitli diye fiyat bu kadar fark edebilir mi?" diye sorulduğunda ise cevap "Bir kilidin maliyeti 3 TL" oldu.

"Çok absürt anormal fiyatlarla karşılaşıyoruz"

Üretici Ali Rıza Ustaosmanoğlu "Bizden çıkış fiyatlarına bakıyoruz. Çok absürt anormal fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bunları gördüğümüz zaman biz de şaşırıyoruz. Yani sonuçta bir taraftan üreticiyiz ama bir taraftan da bizim de çocuğumuz var. 24 saatte 100 bin ile 150 bin arasında okul defteri üretimi çıkıyor. Okul defterlerinde çıkış 20 ile 50 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Fabrikadaki bir planlama defterinin fiyatı 90 TL olurken internete girip bakıldığında ise aynı defterin aynı kalitede olanının fiyatının 649 TL olduğu görüldü.

"Nereye kadar kar edeceksiniz?"

Kırtasiye sahibi Ahmet Gülseren "Vicdan meselesi yani bu vicdan yani nereye kadar kar edeceksiniz? Nereye kadar kazanacaksınız? Bulunduğu lokasyon var, kiralar var, maliyetler var. Kimse karın ne olduğunu bilmiyor artık. Tabii kağıt kalitesi fark edebilir, kapak spiral fark edebilir ama bu bana doğru gelmiyor" dedi.