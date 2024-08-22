Kırtasiye fiyatlarında yüzde 60 artış! Okul çantası kaç liraya doluyor?

Veliler kırtasiye telaşı başladı. Geçtiğimiz yıl bin 500 liraya dolan çantalar bu yıl yüzde 30-60 arası daha fazla fiyata doluyor. Fiyatlar markalara göre çeşitlilik gösterirken uzmanlar çocukların sağlığı için kaliteli ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Öte yandan uygun fiyatlı alışveriş için TSE ve CE belgeli yerli malı ürünler tavsiye ediliyor.

Okul çantaları bin 500 lira ile 3 bin lira arası doluyor

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, ’’Kırtasiyeciler eksiklerini tamamladı. Fiyat farkları geçen seneye göre ciddi. Kırtasiyeciler ellerinde bulunan ürünlere yüzde 30 zam yaptılar. Yeni ürünlerde ise fiyat artışı yüzde 60’ı buluyor. Yerli ürünlerimiz de kırtasiyelerde mevcut. Yerli ürünleri tercih ederseniz ilkokula başlangıçta bin 500 liraya çantayı doldurabilirsiniz. İthal markalı ürünleri tercih ederseniz bu rakam 3 bin lirayı bulacaktır. Yerli malı ürünlerin de TSE CE belgeleri var bu belgeleri kontrol ederek daha uygun fiyatlara alışveriş yapılabilir’’ dedi.

"Kırtasiye ürünlerinin kırtasiyelerden alınmasını tavsiye ediyorum"

Çocukların sağlığı ürünleri seçerken ilk kriter olmalı diyerek sözlerine devam eden Tekçe, ’’Kırtasiye ürünlerinin kırtasiyelerden alınmasını tavsiye ediyorum. Önce çocuklarımızın sağlığını sonra cebimizi düşünmeliyiz. Kırtasiye ürünleri alırken fiyat etiketlerinin olmasına da dikkat edilmeli. Fiyat etiketi olmayan ürünlere mevzuat gereği ceza kesiliyor. Almış olduğumuz ürünün ne olduğunu bilmemiz için bu etiketler gerekli’’ diye konuştu. Velilere uyarıda bulunan kırtasiyeci Kenan İnce, ’’Veliler bildikleri ürünleri alsınlar, çocukların sağlığı için kaliteli ürünler tercih edilmeli. Bazı ürünlerde kanserojen maddeler olabiliyor. Boyası çıkan zararlı ürünler olabiliyor. Çocukların sağlığı için kaliteli ürünler alınmalı. Merdiven altı yerlerden alışveriş yapılmamalı. Fiyatlar markalara göre değişiyor. Öncelik kalite olmalı’’ şeklinde konuştu.