  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kırtasiyeciler zincir marketlerde satılan ürünlere sınır getirilmesini talep etti
Takip Et

Kırtasiyeciler zincir marketlerde satılan ürünlere sınır getirilmesini talep etti

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinin zincir marketlerde satılan ürünler arasından çıkarılmasını talep etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırtasiyeciler zincir marketlerde satılan ürünlere sınır getirilmesini talep etti
Takip Et

Kırtasiyeci esnafı, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Ankara'da basın açıklaması yaptı.

Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle marketlerden çıkarılması gerekiyor

Odadan yapılan açıklamaya göre, Küçükarzuman, zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasına karşı olduklarını belirtti.

Küçükarzuman, kırtasiyeci esnafının zincir marketlerle rekabet edemeyecek durumda olduğuna işaret ederek, "Zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılması devam ettikçe her okul açılışında 'aldığımız mallar elimizde kalacak' kaygısıyla yaşıyoruz. Zincir marketlerin satış yapacağı ürünlere sınırlama getirilmesi zorunluluk haline geldi. Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle marketlerden çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Perakende yasası"nın ivedilikle çıkarılmasını talep eden Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını istedi.

Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördüTicaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördüEkonomi

 

Fitch Ratings nedir? Fitch Ratings notları ne anlama gelir?Fitch Ratings nedir? Fitch Ratings notları ne anlama gelir?Ekonomi

 

Ekonomi
İhtiyaç kredisi faizinde düşüş: Yedi haftada 5,7 puan geriledi
İhtiyaç kredisi faizinde düşüş
İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 13,8 azaldı
İnşaat malzemesi sanayi üretimi yüzde 13,8 azaldı
Ağır ticaride pazar, yüzde 4 daraldı
Ağır ticaride pazar, yüzde 4 daraldı
200 liralık banknotlar piyasanın yarısını kapladı!
200 liralık banknotlar piyasanın yarısını kapladı!
Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Depremzede firmalara yapılan atölyeler, 1200 kişilik istihdam yaratacak
Depremzede firmalara yapılan atölyeler, 1200 kişilik istihdam yaratacak