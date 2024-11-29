Kış geldi, turşuya olan rağbet arttı

Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar mevsimsel hastalıklardan korunmak amacıyla yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren turşuya rağbet gösteriyor. En çok tercih edilen turşuların başında kilogram fiyatları 180 TL olan lahana, mor lahana ve salatalık turşusu yer alırken, kilogram fiyatı 230 TL olan sarımsak turşusu da en çok tercih edilenler arsında yerini alıyor.

"Gariban antibiyotiği"

İzmit’te dükkanı bulunan turşucu Halil Arslan, "Yaklaşık 3 yıldır İzmit Merkez’de halkımıza hizmet veriyoruz. Turşularımızı Bursa Gedelek’te kendi imalathanemizde üretiyoruz. Ürünlerimiz doğal ve organiktir. Turşularımızın fiyatları şu anki ekonomiye ve kalitemize göre gayet uygun. Çoğu turşumuzun kilogramı 180 TL’den başlıyor. Kendi özel üretimimiz olan bamya, sarımsak ve erik turşularının fiyatı bu sebzeler de pahalı olduğu için kilogram fiyatı 230 TL. Vatandaşlar fiyatlarımızı pahalı bulmuyor. Sadece emekli vatandaşlarımız alırken zorlanıyorlar ama gariban antibiyotiği, doğal antibiyotik olduğu için turşuyu tercih ediyorlar" dedi.

"Müşterilerimiz kışın çok rağbet gösteriyor"

Şu anda tezgahında 30 çeşit turşu olduğunu belirten Arslan, "Özellikle kış aylarında rağbet gören turşularımız sarımsak, beyaz ve mor lahana, erik turşuları. Kış aylarında daha fazla rağbet görmelerinin sebebi, sarımsak turşusunun içinde daha fazla faydalı maddeler olması. Beyaz lahana turşusu bağırsak sorunlarına çok faydalı. Mor lahana turşusu unutkanlığa birebir, bağışıklığı güçlendiriyor. Yaz aylarına oranla kış aylarında müşterilerimiz bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için turşuya daha çok rağbet gösteriyor" diye konuştu.

Meyvelerden de turşu yaptıklarını söyleyen Arslan, "Diğer turşuculardan farklı olarak kivi, muz, çilek, portakal gibi her meyvenin turşusunu yapıyoruz fakat meyve turşularının satışı yok, onları hobi olarak yapıyorum" şeklinde konuştu.