Kış lastiği alırken dolandırılmayın! Eski ürünü yeni fiyattan satıyorlar

Bu yıl kış lastiği uygulamasının geçen yıl olduğu gibi 15 Kasım’da başlaması bekleniyor. Lastik değişimleri ticari araçlarda zorunlu, bineklerde ihtiyari olarak uygulanıyor. Fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 30 artış görülürken, piyasada yoğunluk başlamadan uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu.

Daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan, mevsim değişiklikleri sebebiyle 15 Kasım’a çekilen ticari araçta kış lastiği zorunluluğu şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıyan araçlar için geçerli olacak.

Otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçlı kamyonet ve panelvanlarda kış lastiği mecburiyeti bulunurken, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araçlar için de kış lastiği tavsiye ediliyor. Yine uzmanlar, uygulamanın başlayacağı gün yaklaşmadan tedbir alınmasını, son gün yoğunluğuna bırakılmamasını öneriyor.

Tarih lastiğin üzerinde yazıyor

Tüketici derneklerine ulaşan şikâyetler arasında eski lastikler yer alıyor. Buna göre, 2020 yılında üretildiği görülen lastiklerin 2025 fiyatlarıyla satılmasının yanı sıra, depoda 5 yıldan fazla tutulmuş ve depolama şartları sağlanmamış lastiklerin satışa uygun olmadığı da uzmanların uyarılarından biri.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzmanlar ayrıca sadece lastik değişimi değil, antifriz, akü, silecek suyu ve fren sistemlerinin kontrollerinin de yapılmasını, lastik diş derinliğinin en az 4 mm olduğundan emin olunmasını tavsiye ediyor.

Kamera mecburiyeti

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, toplu taşıma araçları ile taksi ve dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

Taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi araçlarda mecburiyet yılbaşında başlayacak, aksi hâlde araçlar muayeneden geçmeyecek. Fiyatlar ise 2 bin liradan başlıyor, özelliklerine göre yükseliyor.