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Kış tatili rotalarında yoğunluk arttı! Yılbaşı ve sömestr turlarına rağbet var

Yılbaşı ve ara tatil öncesinde erken rezervasyon dönemi de sürüyor. Pek çok kişi tatil planları yaparken özellikle kız turizminde öne çıkan rotalarda fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Haber Merkezi
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Kış tatili rotalarında yoğunluk arttı! Yılbaşı ve sömestr turlarına rağbet var
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Kış turizmi hareketlendi. Yaklaşan yılbaşı okulların yarı yıl tatili nedeniyle tur şirketleri yoğun bir dönemden geçiyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışı rotalarına büyük ilgi var. Turizm acenteleri kar tatili planlarında avantajlı erken rezervasyon döneminin son günlere girildiğini belirtiyor. 

Kış tatili için rezervasyonlar yüzde 70 doldu

Tur operatörleri, “Şu anda kış rotalarında rezervasyonlar yüzde 60-70 dolmuş durumda. Ocak ayının sonunda olan sömestr turlarımızın doluluk oranları yüzde 50’leri geçmiş durumda. Yaz dönemi gibi kış dönemi turlarına da talep var. Yaklaşık yurt dışı paket turlarda kişi başı 300 eurolara varan indirimler var” diyor.

Fiyatlar kişi başı gecelik 5 bin lirayı buluyor

Yurt içinde ise kayak tatili yapmak isteyenlerin ilk 3 tercihi, Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya oldu. NTV’nin haberine göre, fiyatlar kişi başı gecelik 3 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor. Yılbaşı rezervasyonları için son günlere girildiği belirtiliyor.

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