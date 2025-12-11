Kış tatili sezon başlamadan cep yakıyor: Kayak yapmanın günlük maliyeti 2 bin lirayı aşıyor

Kış tatili sezonu yaklaşırken kayak fiyatlarına yüzde 45 zam geldi. İki kişilik bir kayak tatilinin maliyeti 200 bin TL sınırına dayanırken, oteller hâlâ beklenen doluluk oranlarına ulaşamadı. Ekipman kiralama ve ders ücretleri de artınca, kış tatili birçok kişi için lüks hale geldi.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, kış turizmi sezonu açılırken kayak tatili yapmak isteyenleri bu yıl çok daha yüksek fiyatlar bekliyor.

Yeni sezonda otel ve hizmet ücretlerine ortalama yüzde 45 zam gelirken, iki kişilik bir kayak tatilinin toplam maliyeti 200 bin liraya yaklaştı.

Kar yağışının gecikmesi ve Kartalkaya’daki yangın faciasının sektörde yarattığı tedirginlik nedeniyle oteller, kapılarını açmaya hazırlandıkları bu dönemde hâlâ beklenen satış seviyelerine ulaşamadı.

Türkiye’nin başlıca kış tatili destinasyonlarında fiyatlar Erciyes’te 36–100 bin TL, Palandöken’de 35–130 bin TL, Uludağ’da 60–150 bin TL, Kartalkaya’da ise 100–120 bin TL aralığında değişirken, bazı tesislerde ücretler 1,3 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Kıyafet ve ekipmanın günlük maliyeti 2 bin lirayı aşıyor

Ekipman kiralama ve kayak eğitimi ücretleri de ciddi oranda yükseldi.

Kıyafet ve ekipman kiralayan bir kişinin günlük maliyeti bin 200 TL’yi bulurken, kayak takımıyla birlikte bu rakam 2 bin TL’yi aşıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu’nun belirlediği 2 saatlik kayak dersinin ücreti kişi başı 4 bin TL olurken, iki kişinin 5 günlük ekipman ve ders maliyeti toplam 17 bin TL’ye ulaşıyor.

"Sezonun marta kadar uzayacağını düşünüyoruz”

Bölgedeki otel yöneticileri ise hem yüksek maliyetler hem de hava koşullarının belirsizliği nedeniyle satış hedeflerine ulaşamadıklarını belirtiyor.

Uludağ’da yer alan bir otelin yetkilisi, "Sezon kısaldı. Kar geç geliyor, pistleri açamıyoruz. Ancak bu sene Balkanlar’dan soğuk hava bekliyoruz. Otelimizi 19 Aralık’ta açacağız. Bu sene sezonun marta kadar uzayacağını düşünüyoruz” dedi.