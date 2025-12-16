Kış trafiğine denizden çözüm: İDO kış tarifesini satışa açtı

Yolcu talepleri ve pazar dinamikleri göz önünde bulundurularak planlanan 2026 yılı kış tarifesi ile; Yalova, Bursa, Bandırma gibi lokasyonlara İstanbul’un çeşitli noktalarından düzenlenen yeni dönem seferleriyle, İstanbul trafiğine girmeden, Marmara Denizi’ne kıyısı olan çeşitli noktalara denizden güçlü, konforlu, esnek ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunuyor. Üstelik dinlenerek aracınızla seyahat etmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

“Kış aylarında da deniz ulaşımı ile emniyetli, ekonomik ve keyifli ulaşım vaad ediyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, 2026 yılı kış dönemi tarifesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İDO olarak kış koşullarında da yolcularımıza güvenli, konforlu ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunmak için sefer tarifemizi titizlikle planlayıp, satışa açtık. Kış tarifemizde Marmara bölgesindeki tüm hatlarda; Pendik- Yalova, Yenikapı–Yalova, Bandırma, Bursa ve Armutlu İstanbul’un Kabataş, Kadıköy, Yenikapı, Bostancı gibi talep yoğunluğunun yüksek olduğu noktalardan sefer sıklığını kış dönemi talep analizleri doğrultusunda düzenleyerek yolculukları daha rahat ve erişilebilir hale getirdik. Kocaeli körfezinin önemli iki noktası Eskihisar–Topçular hattımızda 24 saat kesintisiz düzenlenen araçlı taşımacılık hizmetimizle Kocaeli- Yalova bağlantısında karayoluna güçlü ve ekonomik bir alternatif sunuyoruz. Amacımız, deniz ulaşımını her mevsim tercih edilen bir ulaşım seçeneği haline getirmek.”

Marmara’nın kalbinde gün boyu bağlantı

Yenikapı–Yalova hattında haftanın her günü 2 saatte 1 sefer olacak şekilde yüksek hızlı feribotlarla araçlı ve yaya yolculuk yapma imkanı sunulurken; Pendik–Yalova hattında ise her saat başı karşılıklı sefer düzenlenmektedir. Sabah 07:00’de başlayan seferler gece 22:00’ye kadar devam ederek İstanbul’un iki yakasını Marmara’nın karşı kıyısına bağlıyor. Ekonomik fiyata kısa sürede trafik stresine girmeden, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli sohbet eşliğinde hem dinlenerek hem de gemi içinde yeme içme imkanlarından faydalanarak seyahat edebilirsiniz.

Ayrıca bu sürede aracınızın da benzin yakmadan sizinle seyahat etme imkanına sahip olması İDO’nun sunduğu önemli konfor ayrıcalıklarından sadece biri. İstanbul Anadolu yakasının bağlantı yollarına yakın yüksek erişilebilirliğe sahip Pendik iskelesinden Yalova’ya seyir süresi sadede 45 dk sürerken, Avrupa Yakasının hub Merkezi Yenikapı’dan Yalova’ya 1 saat 15 dakika içerisinde İDO konforu ile varmanız mümkün. Balıkesir, Bandırma, Bursa gibi Marmara bölgesi destinasyonları ile Ege bölgesinde yer alan İzmir, Aydın, Manisa, Muğla gibi tüm turistik destinasyonlara da yine Yalova üzerinden İDO’nun sunduğu tarife sıklığı ve ekonomik bilet fiyatları ile konforlu bir yolculuk yapabilirsiniz.

Güney Marmara’ya rahat ulaşım

Yenikapı–Bursa (Güzelyalı) ve Yenikapı–Bandırma hatları, iş seyahatlerinden hafta sonu kaçamaklarına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Bandırma hattı, özellikle cuma ve pazar günlerinde yoğun ilgi görürken, Bursa hattı düzenli sabah–akşam seferleriyle şehirler arası ulaşımı kolaylaştırıyor. İstanbul’un önemli noktalarında bağlantılı seferler ile yolcular emniyetli ve hızlı bir şekilde Güney Marmara’da yer alan tüm noktalara kış aylarında da İDO seferleri ile erişme imkanına sahip olacak.

Hafta sonu kaçamaklarının yeni rotası

Kabataş–Kadıköy–Armutlu–Bursa hattı, İstanbul’un merkezinden hareket ederek Armutlu’nun termal bölgelerine ve Bursa’ya deniz üzerinden hızlı bağlantı sağlıyor. Hafta içi iş trafiğine ev sahipliği yapan İDO gemileri, hafta sonları ise büyük şehirlerden kaçıp sakin bir haftasonu geçirmek isteyen tatilcilerin ağırlıklı tercihi oluyor.

Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz seferler

Toplam 16 gemi ile Eskihisar–Topçular hattında, haftanın 7 günü 24 saat hizmet araçlı taşımacılık hizmeti veren İDO, gece geç saatlerde geçişler için özel kampanyalar uyguluyor. Ayrıca, İDO Arabalı uygulaması üzerinden üyelik oluşturup, özel geçiş ücretlerinden yararlanmak mümkün. Kurumsal firmalar için de ayrıcalıklı uygulamalar sunan İDO, karayoluna kıyasla oldukça zengin avantajlara sahip. Kafe hizmetlerinin yanı sıra, sunduğu ek hizmetlerle de her geçen gün uygulamalarını iyileştiren İDO, kış aylarında da kaliteli taşımacılık hizmeti konusunda oldukça iddialı olacağı öngörülüyor.

Esnek seyahat, güvenli yolculuk

Yolcular, “Esneklik Hizmeti” sayesinde bilet alırken sepetine esneklik seçeneğini de ekleyen yolcular plan değişikliklerinde aynı gün içinde farklı bir seferi ücretsiz değişiklik yapma hakkına sahip olabiliyor ve Eskihisar- Topçular hattından da geçme imkanına sahip oluyor. Araçlı bilet sahipleri de bu hakla sefer kaçırma riskine karşı beklemeden yeni bir seferle ücretsiz değişiklik yaparak, gün içerisindeki dilediği sefere katılabiliyor.

Ayrıca, taksitli ödeme imkanı ile ailece seyahat etmeniz gereken durumlarda seyahatinizi ötelemeden ödeme kolaylığından yararlanma imkanı sunuyor.

Kışa uygun konfor; gemi ve terminal hizmetleri

Gemilerdeki özgür hareket etme imkanı, engelli ve yaşlı yolcular için asansör ile taşıma ve refakat hizmeti, yeme–içme seçenekleri ve deniz manzarası eşliğinde dinlenerek seyahat edebilme imkanı ile deniz ulaşımı dört mevsim konforlu hale geliyor. Aynı zamanda, tüm destinasyonlarda şehrin erişilebilir noktalarında konumlanan İDO terminallerde yer alan market, restoran, hediyelik eşya, elektronik, eczane ve kafe alanları gibi hizmetler yolculuk ihtiyaçlarınızı kusursuzlaştırma hedefi ile her geçen gün daha da geliştiriliyor.

Kış yolculuklarının emniyetli ve keyifli rotası; İDO

Hatlar, tarife ve tüm ek hizmet detayları ve bilet alımı www.ido.com.tr ve İDO mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Yolcular sefer bilgilerini anlık takip edebiliyor, kampanya ve duyurulara kolayca ulaşabiliyor.