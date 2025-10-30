Kısa aralıklarla kaybedilen Merkez Bankası yöneticileri LİRA dergisinde

Maruf BUZCUGİL

ANKARA

Merkez Bankası yönetimi kurum kültürünü ve ortak aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik adımlar kapsamında, yakın zamanda kaybedilen eski başkanlar Rüşdü Saraçoğlu, Süreyya Serdengeçti ile başkan yardımcıları Hasan Ersel ve Ercan Kumcu ile ilgili anıları, kurum bünyesinde yayınlanan LİRA dergisinin 89’uncu sayısı ile kayda geçirdi.

Derginin giriş bölümünde yönetim komitesi tarafından yapılan değerlendirmede, “Her biri, farklı dönemlerde, farklı sorumluluklarla ama aynı kurumsal aidiyet ve kamu hizmeti anlayışıyla görev yapmış isimlerdi. Sizlere takdim edilen “Lira Dergisi Anma Özel Sayısı” yalnızca bir hatıra değil; kurumsal hafızamızı yaşayan bir kültür olarak sürdürmeye yönelik çalışmalarımızın simgelerindendir. Kıymetli büyüklerimize Allah’tan rahmet, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dergide, aralarında gazetemiz yazarlarından Fatih Özatay’ın da bulunduğu 26 kişinin eski yöneticilerle ilgili anı ve söyleşilerine yer verildi:

Zekeriya Yıldırım:

“Merkez Bankalıların hayali olan tek haneli enflasyona erişilmesi ve çarşı pazarda etiketlere sığmayan sıfırların atılması Süreyya Serdengeçti döneminde gerçekleşti”

Fatih Özatay:

“Öyle bir entelektüel (Hasan Ersel) düşünün ki hem akademik hayata katkı versin, hem bürokraside önemli kurumlarda karar alma sürecinde çalışsın ve fark yaratsın, hem iktisat hem matematik hem de müzik alanlarında yazsın.”

Emrah Ekşi:

“Benim açımdan Rüşdü Saracoğlu’nun Başkanlık dönemi, TCMB’nin modern merkez bankacılığı anlayışını benimsediği ve uygulamaya başladığı bir dönemdir.”

Günay Yeşildoruk:

“Konu piyasalar olunca her sabah günlük piyasa değerlendirmesi yapılan toplantıya Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu da katılırdı. Akademik yaklaşımı ve farklı görüşlere verdiği değer toplantı ortamına yansırdı. Sert bir görünüşü olmakla birlikte iyi bir akademik ve bürokrat kimliği ile dikkati çeken bir yöneticiydi”