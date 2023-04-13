Kısa dönemli araç kiralama yüzde 40 arttı

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta, 2023 yılının ilk çeyreğine dair kısa dönem kiralamaya ait verileri açıkladı. Buna göre 2023 yılının Ocak – Mart döneminde kiralama adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.



2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasına Garenta markasını taşıdıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “37 ilde, 21’i havalimanı noktası olmak üzere 80 bayimizle ve çeşitlilikten taviz vermeyen 24 marka ve 110’dan fazla modelden oluşan 6000 aracın üzerindeki geniş araç parkımızla araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşatmak istiyoruz. Bu yılın ilk üç aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta bayilerimiz, mobil uygulamamız ve resmi web sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Önümüzdeki Ramazan Bayramı tatili ve yaz dönemiyle beraber kısa dönem kiralama sektöründe ciddi bir ivme yakalanacağını düşünüyoruz.” dedi. Savcı, söz konusu dönemde, kiralama gün sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış oranında artığını söyledi.