Kısa vadeli dış borç ağustosta yüzde 11 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku artışını sürdürüyor. Buna göre, ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 165,4 milyar dolar oldu.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku 210 milyar dolardan, 211 milyar dolara yükseldi.