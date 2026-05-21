Kısa vadeli dış borç rekor seviyeden düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku 2026 yılı birinci çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalarak 166,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre KVDB stoku ise 237,0 milyar ABD doları düzeyinde kaydedildi.

Sektörel dağılımda bankalar kaynaklı KVDB stoku, çeyrek bazında yüzde 1,6 gerileyerek 71,3 milyar ABD dolarına indi. Bu düşüşte öne çıkan kalemler arasında yurt içi bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli krediler yüzde 3,5 azalarak 8,3 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 8,3 düşüşle 17,4 milyar dolar oldu. Öte yandan banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,5 artışla 21,8 milyar dolara yükselirken, Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 0,9 artışla 23,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku ise çeyrek bazında yüzde 1,7 artarak 69,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu artışın temel kaynağını dış ticaret işlemlerinden doğan ticari kredi yükümlülükleri oluşturdu; söz konusu yükümlülükler yüzde 1,8 artışla 63,6 milyar dolara çıktı. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek 5,8 milyar dolar olarak kaldı.

Merkez Bankası kaynaklı KVDB stoku 24,3 milyar dolar, Genel Hükümet kaynaklı stok ise 1,5 milyar dolar olarak açıklandı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,8'inin ABD doları, yüzde 27,8'inin euro, yüzde 24,0'ının Türk lirası ve yüzde 12,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda ise yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki bankalarda tuttukları mevduat stoku Şubat 2026'daki 68,4 milyar dolardan Mart 2026'da 63,0 milyar dolara gerilerken, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri aynı dönemde 70,4 milyar dolardan 73,2 milyar dolara yükseldi.