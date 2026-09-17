Kısa vadeli dış borç stoku 248,1 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolar oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine 1 yıl veya daha az kalan dış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku ise 248,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli dış borcu 77,8 milyar dolar

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku temmuzda aylık yüzde 4,3 artarak 77,8 milyar dolara yükseldi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 23,5 artışla 9,8 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 7 artarak 19,8 milyar dolar olurken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin mevduatı yüzde 1,1 artışla 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 0,5 azalarak 26,6 milyar dolar oldu.

Diğer sektörlerin borcu 74,7 milyar dolar

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 74,7 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 2,4 artışla 65,1 milyar dolara çıkarken, nakit kredilerden kaynaklanan yükümlülükler yüzde 13,1 artarak 9,7 milyar dolar oldu.

Borcun yüzde 34,3'ü dolar cinsinden

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunda en yüksek payı ABD doları aldı. Toplam stokun yüzde 34,3'ü ABD doları, yüzde 26,5'i euro, yüzde 26'sı Türk lirası ve yüzde 13,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 68 milyar dolar, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 77,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.