Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,1 oranında artarak 74,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 60,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 22,6 oranında artarak 15,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 oranında azalarak 19,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,2 oranında artışla 21,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,0 oranında artışla 18,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalarak 54,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artarak 38,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,2 oranında artarak 96,3 milyar dolar olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artarak 97,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,2 oranında azalarak 77,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Nisan sonu itibarıyla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2024 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,1’i dolar, yüzde 21,1’i Euro, yüzde 11,7’si TL ve yüzde 15,1’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2024 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,4, Merkez Bankası’nın yüzde 19,6, özel sektörün ise yüzde 58,0 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."