Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 77,3 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 7,5 oranında azalarak 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 9,2 oranında artışla 20,3 milyar dolar olmuşken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,0 oranında azalışla 22,0 milyar dolar olarak gerçekleşti, TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 7,5 oranında artarak 28,0 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörlerde sınırlı gerileme

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında azalarak 70,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 oranında azalarak 63,6 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,3 oranında artarak 7,1 milyar dolara yükseldi.

Dövizin payı azaldı, TL arttı

KVDB stoku içerisinde ABD doları, euro ve diğer döviz cinslerinin payı azalırken, Türk lirasının payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,9’unu ABD doları, yüzde 26,1’ini euro, yüzde 25,6’sını Türk lirası ve yüzde 13,4’ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 70,2 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 71,9 milyar dolara düştü.