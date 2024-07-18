Kısa vadeli dış borç yüzde 3,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,6 oranında artarak 76,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında artarak 61,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 32,5 oranında artarak 16,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,8 oranında azalarak 18,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,9 oranında azalışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 35,6 oranında artışla 20,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında artarak 54,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 13,7 oranında artarak 39,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 oranında artarak 98,6 milyar dolar olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artarak 100,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,4 oranında azalarak 77,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Mayıs sonu itibarıyla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 225 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2024 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5’idolar, yüzde 21,8’i Euro, yüzde 13,5’i TL ve yüzde 15,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2024 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 235,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 22,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,2, Merkez Bankası’nın yüzde 19,0, özel sektörün ise yüzde 58,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."