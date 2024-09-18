Kısa vadeli dış borçta değişim sınırlı oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2023 sonuna göre önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 artarak 77,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 60,3 milyar dolara düştü.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 42,9 artarak 18 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,4 azalarak 19,1 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 düşüşle 19,6 milyar doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 34,9 artışla 20,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 52,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 99 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,6 artarak 38,5 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,8 yükselerek 99 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 94,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 azalarak 77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yıl sonunda 1,2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Temmuz sonu itibarıyla 4,5 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 46 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 47,3’ü dolar, yüzde 21,5’i Euro, yüzde 14,8’i TL ve yüzde 16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,4 milyar dolarlık kısmını, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşturdu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,7, Merkez Bankasının yüzde 16,6, özel sektörün ise yüzde 59,7 paya sahip olduğu görüldü.