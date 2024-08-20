Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

Dış borçlanmada yükseliş sürüyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, haziran sonunda ayında orijinal vadesine bakılmaksızın kısa vadeli dış borç stoku 236.6 milyar dolarla toplam kısa vadeli dış borç stoku da 180.5 milyar dolarla yeni rekor seviyeye yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre haziran sonunda kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yılsonuna göre yüzde 2,5, geçen yıl haziran sonuna göre yüzde 9,1 oranında artışla 180.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 artarak 75.4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 oranında azalarak 60.4 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yılsonuna göre yüzde 11,1 artarak 38.3 milyar dolara çıktı, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,3 oranında artarak 97.5 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yılsonuna göre yüzde 1,9 azalarak 53.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 3,4 artarak 99.3 milyar dolara çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,4 oranında azalarak 76.7 milyar dolara indi. 2023 yılsonunda 1.2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Haziran sonu itibarıyla 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Borç stokunun yüzde 49,5'i dolar cinsi

2024 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz yapısına göre borçların 49,5’i dolar, yüzde 21,5’i Euro, yüzde 13,4’ü TL ve yüzde 15,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23 Merkez Bankası’nın yüzde 18,9, özel sektörün ise yüzde 58,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi .