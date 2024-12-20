Kişi başına 2 kart düşüyor: Türkiye’de kredi kartı sayısı yüzde 11 arttı

2024 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı geçen yıl aynı aya göre yüzde 11 artışla 128,9 milyon adet oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, banka kartı sayısı yüzde 3 artışla 193,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 artışla 110,4 milyon adet olarak belirlendi.

Toplam kart sayısı ise 432,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Toplam ödemeler yüzde 73 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 1.533,3 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.303,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 198,8 milyar TL’sinde banka kartları, 31,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 78, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 92 oldu.

Ödeme adedi tutara göre düşük kaldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,55 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 895,2 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 534,1 milyon adedinde banka kartları, 120,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 3 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 16 oldu.

İnternette harcamalarda artış sürüyor

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 482,1 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 244,0 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 16’dır.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1.008,4 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 465,0 milyar TL oldu. Kasım ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.