  3. Kışın doğal gazda 'kademeli' zam bekleniyor
Doğal gazda kademeli tarifenin kasım ayında başlayacağı öne sürüldü.

Gazeteci Olcay Aydilek, şehirlerin kış dönemi ortalama günlük tüketimi üzerinden kademelerin belirleyeceğini kaydederek “Kasımda yüksek tüketimi olan abonelerde gaz sübvansiyonu sona erebilir” dedi.

Elektrik ve doğalgazın kamuya yükü 1 trilyon lira

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanan desteğin, finansman maliyetiyle beraber kamuya getirdiği yükün 1 trilyon lira olduğunu savundu.

Bakan Bayraktar: Gelir odaklı modele geçmeyi hedefliyoruz

Enerji Bakanı, enerji destek programlarının daha ‘verimli’ olmasını amaçladıklarını kaydederek “Bu desteklerin sosyal adalet çerçevesinde, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi gerekiyor. Gelir odaklı bir modele geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

