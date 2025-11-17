Kışlık giyim fiyatları uçtu: Dar gelirli vatandaş ikinci el pazarına yöneldi

TÜRK-İŞ’in ekim ayı açıkladığı veriler, hane halklarının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir kez daha ortaya koydu. Açlık sınırının 28 bin 412 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 92 bin 547 TL’ye kadar yükselmesi, geçim koşullarının ne kadar ağırlaştığını gösteriyor. Gıda enflasyonunun yıllık ortalama yüzde 40,22 seviyesine ulaştığı bu dönemde, giyim başta olmak üzere birçok temel kalemde fiyatlar hızla artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ekim ayında en yüksek fiyat artışının giyim grubunda yaşandığını ortaya koydu. Erkek giyim yüzde 15,18, kadın giyim yüzde 13,91 ve çocuk giyim yüzde 13,83 oranında zamlandı.

Vatandaş çareyi ikinci el pazarlarında arıyor

Nefes Gazetesi’nin haberine göre, kışlık ürünlerdeki yüksek fiyat artışları nedeniyle dar gelirli vatandaşlar mağazaların vitrinlerine bile yaklaşamaz hale gelirken, çareyi ikinci el pazarlarında arıyor.

Ankara’nın Ulus semtindeki Hergele Meydanı’nda alışveriş yapan 68 yaşındaki emekli Mehmet Ceylan, yaşadığı zorluğu kıyafetindeki yırtıkları göstererek dile getirdi:

“$19$ bin lira emekli maaşı alıyorum. Oğlum destek çıkmasa yaşayamayacağım. 10 senedir aynı kıyafetleri giyiyorum. İkinci el kıyafet bile alamıyorum, bütçem yetmiyor.”

Esnaf Gülizar Doğan ise son üç yılda ikinci ele yönelik talebin yüzde 70 arttığını teyit ederek, 300 liralık montun bile artık insanlara pahalı geldiğini belirtti.

“Dışarıda bir mont 10 bin lira, buradan 700 liraya alınabiliyor"

Ulus’ta ikinci el kıyafet satan Emin Çınar, pazarın artık sadece "garibanların" değil, memurun, işçinin, emeklinin ve öğrencinin de uğrak yeri olduğunu söyledi. Mağaza fiyatının yarısından çok daha ucuza ürün sattıklarını belirten Çınar, durumun vahametini şu sözlerle anlattı:

“Dışarıda bir mont 10 bin lira, buradan 700 liraya alınabiliyor... Kimileri ikinci eli bile alamıyor. Ağlayanı bile oluyor. Biz de hayrına vermek durumunda kalıyoruz…”