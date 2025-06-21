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Kitaplık endeksinde Türkiye en pahalı ülkelerden oldu!

Dünyada çok satan kitaplık fiyatları ülkelere göre karşılaştırıldığında, Türkiye’yi dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer aldı. Kitaplık, Hindistan’dan sonra en pahalı Türkiye’de satılırken, Çin, Almanya ve Polonya ise en ucuz ülkeler arasında yer aldı.

Şeyda Uyanık
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Kitaplık endeksinde Türkiye en pahalı ülkelerden oldu!
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Türkiye’de pahalılık artarken, dünya çapında satılan ürünlerin ülkeler arası karşılaştırmalarına bakıldığında da dikkat çekici bir boyuta ulaşıyor.

Birçok üründe görülen bu karşılaştırma ilk olarak Big Mac endeksiyle başlarken, artık global ürünlerin artmasıyla genişledi.

IKEA’nın Billy kitaplıkları şirketin en çok satan ürünleri arasında yer alırken, oldukça standart ve uygun fiyatlı bir ürün olarak bilinir.

East Capital Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Danışmanı Emre Akçakmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘IKEA Billy Endeksi’nde Türkiye’nin en pahalı ülkelerden biri olduğu görüldü.

Ülkelerde satılan temel bir ürün olan 6 raflı Billy kitaplığın en ucuz olduğu ülkeler Çin (55 dolar), Almanya (57 dolar) ve Polonya (61 dolar) olurken, en pahalı olduğu ülke Hindistan (92 dolar) olurken, Türkiye (89 dolar) onu izledi. Suudi Arabistan da (80 dolar) Haziran 2025 itibarıyla kitaplığın en pahalı olduğu üçüncü ülke oldu.

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