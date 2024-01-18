Kıvanç Zaimler'den yapay zekada 'kolektif aksiyon' çağrısı: Treni kaçırmamamız gerekiyor

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvenin, dünyayı ilgilendiren önemli konularda fikir altyapısının oluşturulduğu bir platform olduğunu belirten Zaimler, bu yılki önemli gündem maddelerinden birinin yapay zeka olduğunu anımsattı.

Zaimler, Türkiye'de şirketlerin yapay zeka konusunda çalışmaları olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin yapay zeka konusunda hızlı bir aksiyon alması lazım. Şirketler çalışma yapıyor ancak daha kolektif bir aksiyon içine girmemiz lazım. Yapay zekada treni kaçırmamamız ve öncü olmamız gerekiyor. Orada geliştirdiğimiz çözümleri kendi ihtiyaçlarımızda kullanıp, daha sonra bunları ticarileştirerek uluslararası piyasalara sunmamız gerekiyor. Sabancı olarak biz de geleceğe yönelik çalışmalarımızda yapay zekayı hem kendi işlerimizde kullanmak hem de bir hizmet olarak dünyaya sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de çok daha fazla teknoloji çıkarabilecek insan kaynağı bulunduğunu söyleyen Zaimler, ülkede potansiyelin çok yüksek olduğu bir diğer alanın da yenilenebilir enerji olduğuna işaret etti.

"Uluslararası yatırımcıya iyi bir hikaye vermemiz lazım"

Zaimler, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde yaklaşık 12 bin ve güneş enerjisinde 11 bin megavat kapasitesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'deki güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelimiz çok daha yüksek ve bunu hayata geçirmeliyiz. Avrupa'ya enterkonnekte olarak Türkiye'de yenilenebilir enerjiden ürettiğimiz elektriği ihraç etme şansına sahibiz. Biz yenilenebilir enerji potansiyelimizi hayata geçirdikçe Türkiye'deki tüm ekosistem gelişecek, ekipman üretimi, insan kaynağı ve teknoloji gelişirken, finans ortamı daha iyi bir hale gelecek. Türkiye yenilenebilir enerji yatırımları yaparken, ekipman üretimi için de çaba sarf etti ve bu çaba şu an kendini geri ödüyor. Türkiye artık ekipman üretiminde bir ihracatçı durumuna geldi ancak değer zincirinde ham maddeye biraz daha yaklaşmamız lazım. Ayrıca Avrupa, örneğin, yeşil hidrojen almak için her türlü kaynağa başvuruyor. Avrupa ile olan arbitrajımızdan dolayı önemli bir ihracat potansiyeline sahibiz. Bunun yanı sıra uluslararası yatırımcıya da iyi bir hikaye vermemiz lazım."

Bu açıdan temiz enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde bürokrasinin hızlanması gerektiğini söyleyen Zaimler, yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirirken verimlilik çalışmalarında da eşgüdüm sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'deki ilk güneş enerjisi tesisi gelecek ay devreye girecek

Zaimler, şirketin yatırımlarına ilişkin ise 2023'ün Enerjisa Enerji açısından tarihi bir rekorla en yüksek şebeke yatırımlarını yaptığı iyi bir yıl olduğunu vurguladı.

Enerjisa Üretim tarafında ise "muazzam bir yenilenebilir enerji hamlesine" girdiklerini belirten Zaimler, ABD'de kısa sürede 500 megavat güneş enerjisi santrali inşa ettiklerini ve gelecek ay ilk tesisin devreye gireceğini anlattı.

Zaimler, Sabancı İklim Teknolojileri bünyesinde ABD'de yeni teknolojilere ve iklim fonlarına yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Üniversitelerin ekosistemi içinde gelişen girişimlere yatırımlar yapıyoruz. Burada kalıcı bir işimiz olurken, bu teknolojilere erken aşamada ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlara ulaştıktan sonra Türkiye'de bu girişimlere bir ekosistem ve laboratuvar sunuyoruz. Bu yeni yatırımlarla Türkiye'deki işlerimizi birleştirip, Sabancı Holding'in sürdürülebilirlik odağındaki lider şirketlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.