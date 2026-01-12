Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 daimi işçi istihdam edecek

  1. Ekonomim
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden farklı unvanlarda 20 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere toplam 20 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Resmi duyuruya göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak.

İlanlar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Adayların başvurularını yalnızca İŞKUR sistemi üzerinden yapmaları gerekiyor. Kuruma doğrudan yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar

Personel alımı kapsamında farklı eğitim ve niteliklere sahip adaylar için çeşitli kadrolar açıldı.

Buna göre alım yapılacak unvanlar ve kontenjanlar şöyle:

Tekniker (Elektrik-Elektronik Alanı): 1 kişi

Tekniker (Makine ve Metal Teknolojileri): 1 kişi

Veri Giriş Operatörü (Engelli): 7 kişi

Büro Personeli (Eski Hükümlü / TMY): 11 kişi

Toplamda 20 daimi işçi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.

