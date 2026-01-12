Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 daimi işçi istihdam edecek
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden farklı unvanlarda 20 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde istihdam edilmek üzere toplam 20 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.
Resmi duyuruya göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak.
İlanlar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yayımlanacak.
Adayların başvurularını yalnızca İŞKUR sistemi üzerinden yapmaları gerekiyor. Kuruma doğrudan yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.
Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar
Personel alımı kapsamında farklı eğitim ve niteliklere sahip adaylar için çeşitli kadrolar açıldı.
Buna göre alım yapılacak unvanlar ve kontenjanlar şöyle:
Tekniker (Elektrik-Elektronik Alanı): 1 kişi
Tekniker (Makine ve Metal Teknolojileri): 1 kişi
Veri Giriş Operatörü (Engelli): 7 kişi
Büro Personeli (Eski Hükümlü / TMY): 11 kişi
Toplamda 20 daimi işçi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.