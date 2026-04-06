  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 işçi istihdam edecek
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 işçi istihdam edecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 işçi istihdam edecek
6'şar kılavuz kaptan ve elektrik zabiti, 2'şer mühendis ve tekniker ile 5 dalgıç alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların atanmasında sözlü sınav ile Kamu Personel Seçme Sınavı puanının aritmetik ortalaması belirleyici olacak.

Sonuçlar Kıyı Emniyetinin internet sitesinde ilan edilecek.

2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...Ekonomi
Akaryakıta zam beklentisi: İşte 6 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam beklentisi: İşte 6 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Petrol ve dolar yükseldi, altın değer kaybettiPetrol ve dolar yükseldi, altın değer kaybettiEkonomi
Kabine yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklarKabine yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklarGündem

 

 