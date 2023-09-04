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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 76 işçi istihdam edecek.

Haber Merkezi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin ilan detayları kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayınlanacak.

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