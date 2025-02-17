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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 206 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek.

Haber Merkezi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 206 işçi alınacak
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.

Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.

Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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