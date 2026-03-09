  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 66 işçi istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
Takip Et

Bu kapsamda, 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Atatürk Orman Çiftliği'nde bir taşınmaz depo olarak kiralanacakAtatürk Orman Çiftliği'nde bir taşınmaz depo olarak kiralanacakEkonomi
Benzin ve motorine zam bekleniyor: İşte 9 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam bekleniyor: İşte 9 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Küresel piyasalarda baskı: Dolar güçlendi, altın değer kaybettiKüresel piyasalarda baskı: Dolar güçlendi, altın değer kaybettiEkonomi
Petrolde sert yükseliş: Varil başına 113 dolara ulaştıPetrolde sert yükseliş: Varil başına 113 dolara ulaştıKüresel Ekonomi

 