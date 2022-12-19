Kıyı Emniyeti ve KGM’den personel alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İŞKUR ilanında son başvuru tarihi 23 Aralık olarak belirtildi.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

KGM de 7 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı internet adresinden yapılacak. Müracaatlar, 21 Aralık'ta başlayıp 12 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KGM'nin internet adresinden ilan edilecek. Giriş sınavı 14-15-16 Şubat 2023'te 10.00-16.00 saatlerinde KGM'de yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi kurumun internet ve Kariyer Kapısı adreslerinden duyurulacak. Alım, KPSS ve sözlü sınav dikkate alınarak gerçekleştirilecek.