  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kıyı Emniyetine 12 personel alınacak
Takip Et

Kıyı Emniyetine 12 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel istihdam edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kıyı Emniyetine 12 personel alınacak
Takip Et

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel daimi işçi statüsünde alınacak.

Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak.

İlana başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.

Kasım 2023'te yayımlanan 15 kişilik ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmamış ve 3 aday işe alınmıştı. 12 kişi için yayımlanan yeni ilan kapsamında bu kez alım için KPSS puanı şartı aranmayacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme tarihleri netleşti: Kim, ne kadar alacak? İkramiye zammı da geliyorSSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme tarihleri netleşti: Kim, ne kadar alacak? İkramiye zammı da geliyorEkonomi

 