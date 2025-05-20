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Kıyı Emniyetine 21 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 personel istihdam edecek.

Haber Merkezi
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Kıyı Emniyetine 21 personel alınacak
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.

İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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