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Kıyı Emniyetine 27 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Haber Merkezi
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Kıyı Emniyetine 27 işçi alınacak
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5 elektrik zabiti, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Öte yandan Türkiye İş Kurumunca, işçi alımı için yayımlanan söz konusu ilanlarda başvuruların 12 Haziran'a kadar yapılabileceği belirtildi.

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