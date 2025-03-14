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Kıyı tesisleri için yeni düzenleme! İşletme izinleri ve tersane işlemleri değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri" ile "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri" hakkında yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Artık kıyı tesislerinin işletme izinleri ile tersane işlemlerine ilişkin son onaylar, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce (AYGM) verilecek.

Haber Merkezi
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Kıyı tesisleri için yeni düzenleme! İşletme izinleri ve tersane işlemleri değişti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri" ile "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri" hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden alınan izinleri müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı AYGM tarafından yayımlanan yönergede belirtilen iş ve işlemlerin eksiksiz tamamlanması koşuluyla bu kurumdan onay istenecek.

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