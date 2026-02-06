Kıymetli maden fonları getiride altını yendi

ŞEBNEM TURHAN

Kıymetli madenler geçen yıldan bu yana hızlı bir yükseliş içinde. Altın ve gümüşün başı çektiği yükselişin yanı sıra fiziki altın ile kıymetli maden fonları arasında getiri farkı oluştu. Fiziki altında ocakta en yüksek yüzde 27,9, kapanışta aylık yüzde 13,76 getiri elde eden yatırımcı kıymetli maden fonlarında ise en az yüzde 22,53 kazandı. Kıymetli maden fonlarının portföy dağılımlarındaki çeşitlilik bu farkı yaratırken bazı kıymetli maden fonlarında kıymetli madenlerin payı yüzde 0 seviyesinde kaldı.

Kıymetli maden fonları lider

TEFAS verilerine göre kıymetli maden fonları ocak ayında ortalama yüzde 17,5 getiri sağladı. Ve bu tüm yatırım fonları arasında liderliği almasını sağladı. 24 kıymetli maden fonunda getiriler ise farklılaştı. TEFAS verilerine göre kıymetli maden fonları içinde en yüksek getiri aylık yüzde 34,5 olurken en düşük getiri ise yüzde 22,52 ile yine fiziki altının ocak ayı getirisinin üzerinde gerçekleşti.

En yüksek aylık getiriyi sağlayan Bulls Portföy Altın Fonu’nda ise kıymetli maden payı yüzde 13,68 seviyesinde. Fonun portföyünün yüzde 8,04’ü hisse senedi, yüzde 25,76’sı yatırım fonları katılma payında, yüzde 39,84’ü borsa yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 12,68’i vadeli işlemler nakit teminatlarında bulunuyor.

Kıymetli maden fonları sadece fiziki altına yatırım yapmıyor kıymetli maden fonlarının portföy çeşitliliği bulunuyor. TEFAS verilerine göre kıymetli maden fonları içinde en yüksek kıymetli maden tutan yüzde 91,13 ile Neo Portföy altın fonunda bulunuyor ve yüzde 2,41 oranında TL mevduat tutuyor. Bu fonun ocak ayı getirisi ise yüzde 25,62 seviyesinde oluştu.

En çok kıymetli maden tutan ikinci fon A1 Capital Portföy Altın fonu ve oranı yüzde 88,95 seviyesinde. Aylık getiri yüzde 29,06 seviyesinde. Bu fonun portföyünün yüzde 8,32’si Takasbank para piyasasında, yüzde 2,61’i ise vadeli işlemler nakit teminatlarında. En çok kıymetli maden tutan üçüncü fon ise yüzde 85,74 ile Perform Portföy Altın Fonu. Fonun portföyünün yüzde 5,32’si ters repoda, ocak ayı getirisi ise yüzde 25,31.

En düşük kıymetli maden taşıyanlar

Kıymetli madeni fiziki olarak tutmayan tek fon Aktif Portföy Altın Katılım Fonu ve ocak ayı getirisi yüzde 27,39 seviyesinde. Fonun portföyüne bakıldığında yüzde 67,48 oranla kıymetli madenler kamu kira sertifikalarından, yüzde 18,9’unun yabancı borsa yatırım fonlarından oluştuğu görülüyor. Diğer fon ise en az kıymetli maden tutan İş Portföy Altın Fonu. Bunda da kıymetli maden ağırlığı sadece yüzde 0,02. Fon portföyünün yüzde 18,26’si ters repo, yüzde 15,16’sı kıymetli madenler cinsi borsa yatırım fonlarında, yüzde 43,88’i kıymetli madenler kamu borçlanma araçlarında, yüzde 15,68’i ise kıymetli madenler kamu kira sertifikalarından oluşuyor.

Fiziki altında en büyük sorun yurtiçi serbest piyasa ve uluslararası piyasa fiyatları arasındaki makas farkı. Serbest piyasada altının kilogramı 166 bin 500 dolardan satılırken, uluslararası piyasalarda 155 bin 542 dolardan işlem görüyor. 10 bin doları aşan bu fark fiziki altında büyük makas oluşuyor bu yüksek fark bir nevi fiziki erişim maliyeti gibi öne çıkıyor.

Yataylık sonrası yeni rekor gelebilir

Öte yandan uluslararası analistlerin altın fiyatlarına yönelik yorumları sürüyor. T. Rowe Price emtia masası başkanı ve portföy yöneticisi Rick de los Reyes tarafından yayımlanan bültende, altın fiyatlarının kısa vadede belirli bir bant aralığında kalacağı, ancak sonrasında yeni rekor seviyelere ulaşabileceği öngörüldü.