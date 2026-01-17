"Kıymetli Maden Takip Sistemi yastık altı altınların takibi değil"

Bakanlık, söz konusu sistemin bir varlık takibi olmadığını ve yalnızca üretim sürecini kapsadığını vurguladı.

Açıklama özetle şöyle: “Bazı medya organlarında, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS)’nin açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı altın birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca “sarı bir metal” olarak değerlendirileceği yönünde, son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğindeki asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiş, bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması Bakanlığımızca zaruri görülmüştür. Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS’nin yürürlüğe girmesiyle, rafi neriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hâle getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti; KMTS; rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, safl ık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir. Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS’nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir. Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufl arın el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. 30.000 TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur."