Kızılay İstanbul’da 5,1 milyon kişiye ulaştı

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Türk Kızılay, İstanbul’da 2022 yılında 424,7 milyon TL yardım bağışı toplayarak, Ramazan, kurban, afet ve olağan dönemlerdeki yardımlar, eğitim çalışmaları, kan temini gibi faaliyetleriyle 5,1 kişiye ulaştı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre her 23 kişiden birinin acil yardımlarla hayatta kaldığı Dünyada en fazla insana sosyoekonomik destek sağlayan Türk Kızılay, İstanbul’da 2022 yılında yaptığı çalışmaları düzenlediği toplantıyla duyurdu. Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanı Kadem Ekşi geçen yılı ‘Dayanışma Yılı’ olarak geçirdiklerini, 2023 yılını ise ‘İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yılı’ olarak ilan ettiklerini bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin verilerine göre dünyada 339 milyon kişinin yaşamlarını insani yardıma muhtaç olarak sürdürdüğünü kaydeden Ekşi, “Bu veri bize aynı zamanda şunu gösteriyor; yeryüzündeki her 23 kişiden biri acil yardımlar sayesinde hayatta kalabiliyor. İnsani yardıma muhtaç 339 milyon insana umut olabilmek için hepimizin daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor” dedi. Türk Kızılay’ın dünyada sosyoekonomik güçlendirme faaliyetleri ile en fazla insana destek sağlayan dernek olduğunu vurgulayan Ekşi, finansal sürdürülebilirlik bakımından da dünyadaki en büyük ulusal dernek olduğunu söyledi.

Geçen yıl İstanbul’da 795 çalışan, 9 bin 864 üye, 28 bin 137 gönüllünün yanı sıra Kızılay Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren hastaneler, huzurevleri ve lojistik merkezleri ile hizmete devam ettiklerini anlatan Ekşi, bu çalışmalar kapsamında 5 milyon 114 bin kişiye temas ettiklerini anlattı. Ekşi, şöyle devam etti: “Şubelerimizdeki sosyal yardım programlarımız kapsamında 416 bin kişiye gıda yardımı, 617 bin 754 kişiye nakdi yardım, 3 milyon 16 bin kişiye giyim yardımı yaptık. Beslenme yardımlarımızla 1 milyonu aşkın kişiye yemek ulaştırdık. Mobil aşevlerimiz ve mobil ikram araçlarımızla 293 bin kişiye ulaştık. Tüm bunları 424 milyon 675 bin 838 TL bağış ile yaptık.”

Bu yıl, İstanbul’un 39 ilçesinde kent meydanlarına sabit kan alma birimi kurulması projesini başlattıklarını duyuran Ekşi, 2022 yılında 9 kan alma biriminde 401 bin 405 kan bağışçısına hizmet verdiklerini anlattı. Ekşi, 11 Haziran’da kuruluşlarının 155’inci yıl dönümümü kutlayacaklarını sözlerine ekledi.