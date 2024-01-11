Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

ANKARA(EKONOMİ) - Kızılay, genellikle kan bağışlarının azaldığı kış ayları ve Ramazan öncesinde, stoklarını artırmak için ‘Birbirimize candan bağlıyız” sloganıyla bir kan bağışı kampanyası başlattı.

Kan bağışı kampanyasına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay Başkanı Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye’de yaz aylarında sıcak, kış aylarında ise soğuk kaynaklı olarak kan bağışlarının azaldığını söyledi. Ramazan ayında da bağışların azaldığı bilgisini veren Yılmaz, kan stoklarını uygun seviyede tutmak amacıyla “Birbirimize candan güveniyoruz” sloganıyla bir kampanya başlattıklarını bildirdi.

2005 yılında Güvenli Kan Temini Sistemine geçilmesiyle birlikte, daha önce hastane bazında alınan kanın, artık Kızılay tarafından merkezi sistemde toplanmaya başladığını hatırlatan Yılmaz, “Ulusal kan bankacılığı sistemine geçilmesiyle birlikte kan artık daha güvenli bir şekilde toplanmaya başlandı. Hastanelerde alındığı dönemde bunların test aşaması uzuyor ve acil durumlarda risk artıyordu” dedi. Yeni sistemle birlikte güvenliği üst seviyeye çıkaran NAT testinin Kızılay tarafından yapılmaya başladığını kaydeden Fatma Meriç Yılmaz, en güvenli kanın ise geleneksel bağışçılardan alınan kan olduğunu bildirdi.

Kızılay’ın hâlen 18 bölge kan merkezi 69 adet de bağış merkezi aracılığıyla kan bağışı kabul ettiğini vurgulayan Yılmaz, 2023 yılında 2 milyon 674 bin kan bağışından 8 milyon 23 bin kan ürünü elde edildiğini kaydetti. Hastanelerde günde ortalama 8 bin ünite kan kullanıldığını belirten Yılmaz, bunun de yüzde 87’sinin Kızılay tarafından temin edildiğine değindi.

Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye’de nüfusa göre kan bağışçısı en yüksek olan illeri ise Erzincan, Isparta, Kars, Çanakkale ve Yalova olarak sıraladı.

Toplantının ardından Kızılay yeni kan bağışı kampanyasını başlattı ve katılımcıların kan bağışları alındı. En çok kan bağışında bulunan gönüllülere de plaket verildi.