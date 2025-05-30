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KKM, 18,8 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 18 milyar 800 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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KKM, 18,8 milyar dolara geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 18 milyar 800 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi nisanda 2,8 milyar dolar azalarak 21,6 milyar dolardan 18,8 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1,6 milyar dolar düşüşle 18,6 milyar dolardan 17 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,3 milyar dolar azalarak 3,1 milyar dolardan 1,8 milyar dolara indi.

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