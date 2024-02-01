KKM 2,5 trilyon TL'nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 503 milyar TL'den 2 trilyon 458,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 736 milyar TL'den 11 trilyon 837,5 milyar TL'ye , mevduat 15 trilyon 36 milyar TL'den 15 trilyon 101,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 514 milyar TL'den 1 trilyon 526,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 174 milyar TL'den 1 trilyon 206,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,2 milyar TL'den 194,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 19 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.