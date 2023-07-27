KKM, 3 trilyon sınırını aştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artış devam ediyor. BDDK verilerine göre KKM hesapları 21 Temmuz haftasında 3 trilyon 74 milyar liraya ulaştı. KKM temmuzun ilk haftasında 108, ikinci haftasında 115, üçüncü haftasında ise 112 milyar lira artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatlara zorunlu karşılık getirirken, bu kararın öncesindeki son haftada da bu mevduatlara girişlerin devam ettiği görüldü.