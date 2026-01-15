KKM, 6 milyar doların altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 9 Ocak haftasına ilişkin verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi artışını sürdürürken Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki düşüş dikkat çekti.

Geçen hafta itibarıyla toplam krediler 23 trilyon 25,1 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki haftada bu tutar 23,05 trilyon TL seviyesindeydi. Toplam krediler içinde tüketici kredileri 2 trilyon 945,3 milyar TL, bireysel kredi kartları bakiyesi ise 2 trilyon 758,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ticari ve diğer krediler 17 trilyon 321 milyar TL’ye ulaşırken, taksitli ticari krediler 3 trilyon 488,4 milyar TL oldu. Öte yandan kurumsal kredi kartları bakiyesi 831,34 milyar TL’ye gerileyerek haftalık bazda düşüş kaydetti.

Sektörde takipteki alacaklar 602,94 milyar TL’ye yükselirken, toplam menkul değerler portföyü 7 trilyon 111,4 milyar TL seviyesine çıktı. Toplam mevduat ise 26 trilyon 857,3 milyar TL olarak kaydedildi.

KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’ndaki çözülme ise devam etti. Buna göre, KKM bakiyesi geçen hafta 724 milyon TL azalarak 5,79 milyar TL’ye geriledi. Bir önceki hafta bu tutar 6,51 milyar TL seviyesindeydi.

Diğer yandan, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 9,9 milyar TL’ye, bankalarda saklanan menkul değerler ise 3 trilyon 767,5 milyar TL’ye yükseldi. Yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 183,9 milyar TL, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler ise 583,6 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonu 12,79 milyar TL olarak hesaplanırken, yasal özkaynaklar 4 trilyon 991,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.