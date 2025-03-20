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KKM 800 milyar TL'nin altına düştü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürerken; KKM 14 Mart haftasında 800 milyar TL'nin altına geriledi.

Haber Merkezi
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KKM 800 milyar TL'nin altına düştü
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 825,4 milyar TL'den 798,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 60,7 milyar TL'den 17 trilyon 251,2 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 997,3 milyar TL'den 20 trilyon 428,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 122,5 milyar TL'den 2 trilyon 157,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 895 milyar TL'den 1 trilyon 907,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 339,1 milyar TL'den 341,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 14 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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